Slachtoffers mysterieus ‘ongeval’ op A73 zijn Roemenen

Laatstgenoemde werd gevonden in een grijze sedan in een maisveld naast de snelweg. De man lag dood op de A73. De politie tast nog in het duister over wat er is gebeurd. ,,We houden alle opties open maar spreken voorlopig van een ongeval’’, zegt een politiewoordvoerster tegen deze krant.

Persoonsdocumenten

Op de wagen zaten Roemeense kentekenplaten, zo was te zien op beelden van het drama. ,,In het voertuig hebben we persoonlijke documenten gevonden die ook naar Roemenië verwijzen. Hoewel we geen zekerheid hebben dat de documenten bij de twee slachtoffers horen, gaan we ervan uit dat het Roemenen zijn’’, aldus de zegsvrouw.

Onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd en of er een verband bestaat tussen de dode man en de zwaargewonde vrouw. In de persoonsdocumenten staan namen, leeftijden en woonplaatsen vermeld maar de politie geeft ze nog niet vrij. ,,We hebben de families van de slachtoffers nog niet kunnen traceren en informeren.’’

Buzau

Het kenteken op de wagen waarin de zwaargewonde vrouw werd gevonden, staat geregistreerd naar het district Buzau ten noorden van de Roemeense hoofdstad Boekarest.