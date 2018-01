Slachtoffers minst tevreden over rechtspraak

Daarnaast geven slachtoffers in het onderzoek aan last te hebben van de lange behandeltijd van een zaak en dat zittingen vaak niet op tijd beginnen. Ook hebben ze er moeite mee dat het vaak ontbreekt aan een realistische planning van de duur van de zaak.



Kees Sterk, vicevoorzitter van de raad, erkent dat er verbeterpunten zijn en gaat kijken naar manieren waarop slachtoffers beter ontvangen kunnen worden en of hun plek in de zittingszaal beter kan. Ook moet het volgens hem makkelijker worden om een schadevergoeding te eisen en moet bij het plannen van een rechtszaak meer rekening worden gehouden met de agenda van het slachtoffer.



Professionals, rechtzoekenden en curatoren zijn over het algemeen tevreden over de rechtspraak. Uit het onderzoek blijkt veel waardering voor het functioneren van de rechter, slachtoffers die zich niet kunnen vinden in het oordeel van de rechter zijn het minst tevreden.