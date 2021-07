Slachtoffers chroom-6 willen ook leidinggevenden voor de rechter slepen

De strafzaak was een heikel thema op een - besloten - bijeenkomst woensdagavond van de gemeente Tilburg met een 25-tal slachtoffers. Burgemeester Theo Weterings en wethouder Esmah Lahlah lichtten betrokkenen toe dat uitsluitend de gemeente en Nedtrain zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Een aantal slachtoffers vindt het echter ‘onverteerbaar’ dat leidinggevenden vrijuit zouden gaan. ,,Mensen proberen met leugens en bedrog hun handen in onschuld te wassen. Degenen die ons dit hebben aangedaan moeten boeten”, stelt Natascha van de Put. Ze is voornemens een zogenoemde artikel-12 procedure aan te spannen bij het gerechtshof in 's Hertogenbosch om dat te bereiken.

Slechts boete mogelijk voor organisaties

In de chroom-6 affaire moesten honderden bijstandsgerechtigden op straffe van verlies van hun uitkering oude treinen opknappen. In een dwingende en intimiderende sfeer werd verf afgeschuurd die, naar later bleek, het kankerverwekkende chroom-6 bevatte.

Ook het openbaar ministerie vindt de zaak dermate ernstig dat strafvervolging wordt ingesteld, maar richt zich uitsluitend op de gemeente en Nedtrain. Die hebben als organisatie ‘onvoldoende voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers binnen het re-integratieproject gezorgd’, concludeert het OM na drie jaar onderzoek. Voor overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Milieubeheer kunnen ze ‘slechts‘ een boete krijgen. Een eerste regiezitting is op 14 september, inhoudelijke behandeling volgt pas later.

Leidinggevenden proberen in het strafonderzoek de schuld van zich af te schuiven, zegt van de Put die het dossier heeft ingezien. Zo hebben medewerkers van het treinproject verklaard dat ze aan alle werkplichtigen persoonlijke beschermingsmiddelen hebben uitgereikt. ,,Dat is keihard gelogen.”

Eerder al vergoeding uitgekeerd

Gebeten hond is vooral de toenmalige werkplaatschef. Hij hield er volgens betrokkenen een uiterst straf regime op na. ,,Maar hij schildert zich tegenover de politie af als het grootste slachtoffer in de hele zaak. We zijn daar woest over.” Verantwoordelijken van Nedtrain zouden tegenover de politie hebben verklaard nimmer op de werkplaats in Tilburg te zijn geweest. ,,Terwijl ze er eens in de paar maanden waren voor overleg.”

Slachtoffers Chroom-6 begin 2019. Links voorvechter Natascha van de Put.

Na onafhankelijk onderzoek maakten de gemeente en Nedtrain begin 2019 excuses aan de slachtoffers. Alle betrokkenen konden aanspraak maken op een vergoeding van 7000 euro. Daarnaast heeft een klein aantal personen inmiddels een vergoeding gekregen voor aangetoonde gezondheidsschade.

Uitspraak over extra vergoeding

In een civiele procedure tegen Nedtrain eist een groep slachtoffers nog eens 8000 euro per persoon voor onder meer aantasting van hun gebit en vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Een uitspraak daarover wordt op 22 september verwacht.

Verder hebben veel betrokkenen individueel en groepsgewijs de gemeente, Nedtrain en het Spoorwegmuseum aansprakelijk gesteld voor gezondheidsschade. Die zou door verzekeraars moeten worden uitgekeerd. Al deze claims zijn in handen gegeven van letschelschadebureau Andriessen.