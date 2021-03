‘Slachtoffers bombardement Chora kregen eerder al 10.000 dollar schadevergoeding’

Ziekenhuis­baas stoort zich aan vaccinatie­stra­te­gie overheid: ‘Er gaan mensen dood’

26 maart De baas van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is kritisch op de vaccinatiestrategie van de overheid. In totaal heeft Nederland zo’n 600.000 coronavaccins op de plank liggen. Weg met die voorraad, vindt Peter van der Meer. ,,Er gaan elke dag mensen dóód.’’