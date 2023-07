Slachtoffer schietpartij probeerde eerder een gezin af te persen: ‘Miljoen in bitcoin of jullie gaan de pijp uit’

Na tip van 12-jarige zoon vindt politie allerlei wapens in huis: ‘Het leek wel een museum’

Zijn 12-jarige zoon vertelde dat hij een geheim had waar hij al jaren mee rondliep: dat zijn vader allerlei wapens verspreid door het huis had liggen. De politie ging kijken op het adres in Nijmegen en jawel. ,,Het leek wel een museum.”