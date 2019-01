Slachtoffer gasexplosie Den Haag na urenlange beknelling geopereerd aan benen

Sherwien werd vannacht naar de intensive care overgebracht. ,,We hebben na zijn redding vannacht tot half drie goed met hem kunnen spreken. Toen is hij geopereerd, omdat het gevoel in zijn benen niet terugkwam. De operatie is succesvol verlopen’’, zegt Wiekash.



Buiten de eventuele verwondingen aan zijn benen, had Sherwien weinig lichamelijke klachten. ,,Alleen wat schaafwonden en brandplekken.’’



Wiekash hoopt dat de schade aan zijn benen beperkt zal blijken: ,,Laten we hopen dat het gevoel in zijn benen wegbleef vanwege de onderkoeling en beknelling die uren heeft geduurd. Vanmiddag horen we meer.’’



In totaal zijn bij de gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat tien mensen gewond geraakt. Ook de ouders van Sherwien lagen zondagavond met onder meer brandwonden, buiten levensgevaar, in een ziekenhuis.