Slachtoffer dollemansrit Nieuwjaar blijkt verre familie van Geffense Anouk

De 22-jarige Anouk werd in de nieuwjaarsnacht van 2017 in Oss aangereden door een dronkenlap en overleed niet veel later aan haar verwondingen. Ook bij Anouk uit het eveneens Brabantse Geffen reed de dader na de aanrijding door.

,,Ik sloeg de krant vanochtend open en moest gelijk aan Anouk denken. Ze is zelfs verre familie van me", laat vader Antoine van den Bergh aan deze krant weten.



De ouders van Anouk deden even voor kerst een oproep om niet met drank op achter het stuur te gaan zitten. Uit een analyse van het aantal ongevallen, blijkt dat het risico op een ongeval waarbij alcohol in het spel is op Nieuwjaarsnacht bijna 30 procent hoger is dan gemiddeld in het weekend. Of de dader deze nieuwjaarsnacht een slok op had, is nog altijd onduidelijk omdat de bestuurder doorreed en nog altijd voortvluchtig is.

De politie neemt de zaak hoog op en spreekt van een ‘heftige aanrijding’. In een bericht op sociale media richt de politie zich rechtstreeks tot hem of haar: ‘Blijf niet met deze wetenschap lopen. Meld je bij ons en vertel je verhaal.’ De zoektocht naar de dader is in volle gang. Dinsdagmiddag meldde de politie zes tips over de zaak te hebben ontvangen.

Dollemansrit

Uit gesprekken met diverse betrokkenen ontstaat het beeld van een dollemansrit die tijdens de nieuwjaarsnacht door de straten van Oss trok. Die begon kort na middernacht met de bijna-aanrijding aan de Looveltlaan, waarna de grijze auto via de Gewandeweg richting het centrum van de stad reed.

Twee kilometer verderop op de Oostwal botste de bestuurder tegen een andere automobilist. Op de Berghemseweg, enkele honderden meters verder, reed de wegpiraat een 28-jarige vrouw omver. Ze werd voor de ogen van haar kinderen meegesleurd.

Een wonder

Het mag een wonder heten dat bij de dollemansrit maar één gewonde is gevallen. Dit slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed. ,,Ze heeft een zware hersenschudding en veel schaafwonden, maar vermoedelijk houdt ze er geen blijvend letsel aan over”, zegt haar vader Antoine van den Bergh. ,,Ze heeft veel pijn, maar ze komt er weer bovenop. Dat had zomaar anders kunnen zijn.”