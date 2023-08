Slachtoffer (23) steekpartij Hema Wormer ‘gelukkig buiten levensgevaar’, verdachte (21) had winkelverbod

De agenten waren nog in de buurt toen de steekpartij rond 16.00 uur plaatsvond en konden direct eerste hulp verlenen en de verdachte aanhouden, meldt de politie. Die spreekt vrijdag van een vreselijk incident. Het slachtoffer is een 23-jarige vrouw uit Wormer.



Toen de 21-jarige vrouw in de winkel verscheen was de politie juist vanwege het winkelverbod ook gebeld, legt een politiewoordvoerder uit. Agenten die ter plaatse kwamen vertelden de 21-jarige vrouw dat ze niet in de winkel mocht komen en begeleidden haar naar buiten. Toen het leek alsof zij vertrok, vertrokken de agenten ook weer.



Kort daarop kregen zij echter de melding binnen dat de vrouw terug was in de winkel en dat er een steekpartij was. ,,De collega’s zijn daarop teruggekeerd, hebben levensreddende handelingen kunnen uitvoeren en de verdachte direct kunnen aanhouden’’, aldus de woordvoerder. Volgens de zegsvrouw was het slachtoffer dusdanig gewond dat het voor haar heel belangrijk is geweest dat zij zo snel werd geholpen.