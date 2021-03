Slachtoffer (12) van Wahib lastiggevallen op sociale media: ‘Dit richt nog meer schade aan’

Feyenoord sloeg enorme investe­ring van Rotterdam­se miljardair af

26 maart De Rotterdamse miljardair Aat van Herk heeft aangeboden 50 miljoen euro in Feyenoord te investeren, als de club in het oude stadion De Kuip zou blijven spelen. De mysterieuze vastgoedmagnaat speelt op de achtergrond een prominente rol in het verzet tegen een nieuw Feyenoord-stadion, blijkt uit onderzoek van deze site. En daarbij verliest hij zijn eigen vastgoedbelangen niet uit het oog.