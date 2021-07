Slachthuis in Epe voorlopig dicht wegens dierenmishandeling

Het slachthuis Gosschalk in Epe moet van toezichthouder NVWA vanaf morgen voorlopig de deuren sluiten. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. De Tweede Kamer had eerder deze week aangedrongen op sluiting, nadat op beelden te zien was hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel.

Varkens in Nood sloeg maandag alarm over slachthuis Gosschalk in Epe. Op videobeelden is te zien hoe medewerkers dieren gruwelijk mishandelen. Schouten sprak eerder al haar afschuw uit over de beelden. Zij noemde die ‘schokkend’ en zei er ‘buikpijn’ van te hebben.

De NVWA heeft een deel van de beelden geanalyseerd en daarbij overtredingen geconstateerd. Sindsdien hebben inspecteurs ter plaatse vastgesteld dat bij de slachterij nog meer mis is met het dierenwelzijn. Daarop is besloten per direct de erkenning van het slachthuis te schorsen. Vandaag mag het werk nog worden afgemaakt, daarna gaat het bedrijf voor onbepaalde tijd dicht.

‘Gruwelijke’ beelden

Volledig scherm Demissionair Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie). © ANP Gosschalk moet eerst met een ‘gedegen’ plan van aanpak komen om te zorgen dat dieren er voortaan wel fatsoenlijk worden behandeld voordat zij worden gedood. Daarbij moet aandacht zijn voor de wijze van leidinggeven, voor de vakbekwaamheid van medewerkers die met levende dieren werken en ook voor de slachtsnelheid. Pas daarna mag het bedrijf met de NVWA komen praten over heropening.



Ook strafrechtelijke vervolging naar aanleiding van de ‘gruwelijke’ beelden is nog altijd ‘nadrukkelijk in beeld’, meldt Schouten. Stichting Varkens in Nood heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van dierenmishandeling. Daar wordt nu door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA onderzoek naar gedaan.



,,De beelden laten een grote minachting van het bedrijf voor de toezichthouder zien”, zegt Schouten. Zij wijst erop dat de overtredingen doorgingen, ook nadat de beelden in het nieuws waren geweest en de NVWA het slachthuis onder verscherpt toezicht had geplaatst.



De minister noemt de sluiting daarnaast een signaal aan de gehele sector. ,,Misstanden worden niet getolereerd en indien misstanden opnieuw in dit slachthuis of andere slachthuizen worden geconstateerd, aarzelt de NVWA niet om opnieuw hard op te treden.”

Peddels

De directie van de slachterij heeft zelf ook maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De betrokken medewerkers zijn geschorst en er is een eigen onderzoek ingesteld. Peddels waarmee de varkens werden geslagen mogen niet meer worden gebruikt. Het cameratoezicht in het bedrijf wordt uitgebreid en de camerabeelden worden ook veel vaker bekeken. ,,Iedereen binnen ons bedrijf moet zich realiseren dat misstanden onacceptabel zijn. Dierenwelzijn is essentieel. We trekken ons dit zeer aan”, aldus de directie in een verklaring.

Sluiting van het slachthuis was volgens D66-Kamerlid Tjeerd de Groot ‘het enige antwoord dat hier past’. PVV-leider Geert Wilders sloot zich daarbij aan. Hij sprak eerder van ‘smeerlapperij’ waar onmiddellijk een einde aan moet worden gemaakt. ,,Overal waar dit plaatsvindt, moeten de slachthuizen acuut dicht”, vindt hij. VVD’er Thom van Campen noemde de beelden ‘weerzinwekkend’ en ‘onacceptabel’.

McDonald’s

Fastfoodketen McDonald’s stopte per direct met het afnemen van rundvlees van het slachthuis. ,,Nadat we de beelden hebben gezien waren we enorm geschokt en geschrokken. Dit is niet acceptabel. We zijn direct gestopt met het afnemen via onze toeleverancier van rundvlees van Gosschalk. Dierenwelzijn heeft bij ons de hoogste prioriteit”, aldus de zegsvrouw van McDonald’s. Volgens haar gaat het om ongeveer 20 procent van het rundvlees in de reguliere hamburgerproducten in Nederland. McDonald’s wil dat de zaak grondig wordt onderzocht.