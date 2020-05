Slachthuis Groenlo: 20 procent personeel besmet met corona

Bij een steekproef eerder deze week werden 45 van de 212 medewerkers van het vleesverwerkingsbedrijf positief getest. Het slachthuis werd direct gesloten. De GGD Noord- en Oost-Gelderland besloot om ook de overige medewerkers te testen en bron- en contactonderzoek te verrichten. Uit dit onderzoek blijkt nu dat ruim 1 op de 5 medewerkers is besmet.

Duitsland

Het grootste deel van de besmettingen is vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen (79). De overige 68 positief geteste personen wonen in Nederland. Eerder maakte de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) bekend dat, naar aanleiding van de resultaten van de steekproef, alle medewerkers van het bedrijf voor 14 dagen in thuisquarantaine moeten. Bij positief geteste medewerkers, geldt dit ook voor hun huisgenoten. De Duitse en Nederlandse overheid werken samen om de verspreiding van het coronavirus in de grensregio zoveel mogelijk in te dammen. Daarnaast zal de Veiligheidsregio op korte termijn aanvullende maatregelen bekendmaken.

Eerder deze maand werden al 28 medewerkers van een Vion-vestiging in Scherpenzeel positief op het coronavirus getest en op een schip in isolatie geplaatst.

Grensverkeer

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werden eerder deze maand coronabesmettingen vastgesteld in een vleesverwerkingsbedrijf, ook in Nederland zijn besmettingen geconstateerd in deze sector. Van de productielocatie in de Achterhoek woont een groot deel van de medewerkers in Duitsland. Daarbij is er veel verkeer van personeel in de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Dat was aanleiding om aanvankelijk op deze locatie een steekproef uit te voeren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt de slachthuizen in een brief de coronarichtlijnen dringend op te volgen om besmettingen te voorkomen. ,,Deze maatregelen zijn noodzakelijk om iedereen die in de slachterijen werkt te beschermen’’, aldus de warenautoriteit in de brief die ook is ondertekend door de Inspectie SZW.

Niet optimistisch

De NVWA heeft in de afgelopen weken een rondgang langs enkele slachthuizen gemaakt om het veilig werken voor de NVWA-dierenartsen te waarborgen. ,,Deze rondgang, alsmede de uitkomst van GGD-onderzoek stemt niet overal optimistisch. Nog te vaak zijn er voorschriften die niet worden gevolgd. Dat moet op de kortst mogelijke termijn veranderen.’’ Als voorbeelden noemt de voedselwaakhond bedrijven die geen gevolg geven aan de 1,5 meter, de hygiëne die soms te wensen overlaat en te krappe gangpaden.