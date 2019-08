Slaapproblemen en de comeback van Barrie Stevens in De Ochtend Show to go

Het CBS presenteert morgen de cijfers van een gezondheidsonderzoek over slaap. Taco Bos is manager bij Slaapmakend, heeft onderzoek gedaan naar slaap en praat ons bij over de resultaten.



Barrie Stevens neemt zijn eigen levensmotto ter harte en besloot na zijn comeback op televisie vorig jaar ‘vooral door’ te gaan. Met hem spreken we over zijn eigen onemanshow in het theater en over zijn optreden in Dancing with the stars.



In de show hebben we het ook over oberschoppers Armin en Arash N. Zij staan morgen opnieuw in de rechtbank voor hoger beroep. Daarnaast blikken we vooruit op de wedstrijd Ajax-Apoel Nicosia én zijn we live bij RIB-bestuurder Marc van der Veen. Met hem bespreken we de gevaren op de Nieuwe Maas in Rotterdam.



