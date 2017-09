Slaapkamergeheimen komen per postpakket

Dat gevaar beseffen we onvoldoende, benadrukt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. We bestellen rode viagrapilletjes online zonder dat er een lampje gaat branden. ,,Vaak klopt de dosis niet, zitten er gevaarlijke stoffen in, doet het middel niet wat het belooft of geeft het ernstige bijwerkingen", waarschuwt hoofdinspecteur Hans Schoo.



Neem de Indonesische afslankpillen die deze ochtend zijn onderschept. De verpakking belooft heel wat: de koper is slechts vijftien strips verwijderd van een wespentaille. Maar het plantaardige (!) middeltje dat zo onschuldig wordt aangeprijsd is in werkelijkheid sibutramine, een levensgevaarlijke stof die al in 2010 van de Europese markt is gehaald. Gebruikers kregen last van duizeligheid, slapeloosheid, droge mond en hartkloppingen. Vorig jaar kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een melding over een jonge vrouw die was overleden aan acute hartproblemen na het drinken van de afslankthee.



Tijdens de internationale actieweek worden vooral pakketjes gecontroleerd uit landen die in dit illegale spul grossieren. De top drie risicolanden zijn India, Thailand en China. Het is niet verboden om medicijnen online te bestellen, maar let op het EU-logo op de site, waarschuwt Schoo. ,,Bestel geen geneesmiddelen via een website met artsen en apothekers die je zelf niet kent. Hier kleven grote gezondheidsrisico's aan."



Intussen rolt deze ochtend het ene pakketje na het andere door de scanner. Leuker dan die doos vol viagra wordt het deze ochtend niet. Enger evenmin. Al weet Jon Brandjes, operationeel manager van de Douane, de spanning goed op te voeren. ,,Een keer in de zoveel tijd vinden we slangen of schorpioenen tussen de post. Levend, ja." Hij wijst op een terrarium, speciaal uitgerust met opstaande randjes zodat er niks uit kan kruipen. ,,Behalve spinnen, want die kunnen springen."