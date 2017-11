'Sla direct alarm als gezochte crimineel zich inschrijft bij vakantiepark'

Advocate Leonie Ouwersloot van JPR Advocaten – gespecialiseerd in privacyrecht - zegt dat een dergelijk systeem niet eenvoudig te realiseren is. ,,De grens bepalen wanneer informatie relevant is voor een accommodatie-eigenaar en of er wel een wettelijke grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens, is niet eenvoudig. Kom je dan niet op een glijdende schaal? Als iemand gezocht wordt voor een ernstig delict, kan ik me voorstellen dat er een rechtvaardiging is voor de verwerking van deze gegevens. Maar stel, ik heb een aantal verkeersboetes openstaan en nog niet betaald, moet de eigenaar dan ook een melding krijgen?’’



Volgens Vig vinden diverse vakantieparken zaken als prostitutie, drugshandel en andere criminele activiteiten plaats. Gemeentes weten lang niet altijd wie er op de parken verblijft en willen voorkomen dat parken toevluchtsoorden worden voor criminelen. CCV werkt daarom ook aan een lijst met 140 punten waarmee gemeentes, politie en justitie aan de slag kunnen om vakantieparken weer ‘in orde’ te krijgen.