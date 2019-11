Skidorp rouwt om verongelukte Nederlandse snowboarders

Een van de slachtoffers had zijn lawine-airbag nog geactiveerd, maar daarmee kon hij zichzelf toch niet in veiligheid brengen. Volgens Arjen de Graaf van de Nederlandse skivereniging is dat extra wrang. Al is het dragen van de airbag nooit een garantie dat het niet mis kan gaan; het vergroot de overlevingskansen wel aanzienlijk.



Een lawine werkt volgens hem als een zeef waarin grote oppervlakten boven komen drijven. ,,Een geactiveerde airbag maakt een skiër groter waardoor de kans toeneemt dat iemand niet zo diep in de sneeuw komt te liggen als de lawine is uitgeraasd.’’



Toch hoeft dat niet altijd, bijvoorbeeld als de lawine in een spleet valt. ,,Ik weet niet hoe dit ongeluk gisteren precies is gebeurd, maar er zijn ongevallen bekend waarin de sneeuw is gaan ophopen en er een heleboel sneeuw op een skiër viel nadat die persoon al tot stil kwam te liggen. Dat is een scenario waarbij een airbag niet meer helpt.’’



De airbag kan volgens De Graaf zeker levensreddend zijn, maar misschien wel belangrijker zijn andere hulpmiddelen zoals een lawinepieper, schep en prikstok. ,,Wie onder de sneeuw ligt heeft daar weliswaar niets aan, want bewegen is dan onmogelijk. Maar mede-wintersporters die niet in de lawine terecht zijn gekomen, kunnen je zo wel snel lokaliseren en proberen uit te graven. Snel handelen is cruciaal bij dit lawine-ongelukken. Na een kwartier onder de sneeuw gaat de overlevingskans drastisch omlaag.’’