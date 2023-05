Sjoemelde accountant Chris met miljoenen aan coronasteun? ‘Ik sta achter wat ik heb gedaan’

Dure auto’s en stapels cash: criminele zzp’ers slaan hun slag in de zorg

De zorg is een lucratieve speeltuin voor criminele zzp’ers. Uit onderzoek blijkt dat mensen zonder diploma’s, maar met een strafblad, als zelfstandig zorgverlener duizenden euro’s per maand binnenharken. Zorg leveren ze niet of nauwelijks, en de pakkans is minimaal.