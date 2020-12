Situatie in de ziekenhuizen zorgelijk: ‘Verpleegkundigen zijn op, ze trekken het niet meer’

video Surveille­ren­de ouders zien vuurwerk­rel­len uitblijven op Urk: ‘Deze weg moeten we met elkaar afleggen’

13 december De geest is weer enigszins terug in de fles op Urk. Hoewel het wederom zwart zag van de jongeren rond de ‘vuurwerkrotonde’ bij het Wilhelminapark, bleef het zaterdagavond ten opzichte van de vorige weken relatief rustig. Dat zagen ook de ouderen, die een speciale eenheid vormden en tussen de jeugd een oogje in het zeil hielden.