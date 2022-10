Situatie asielzoekers Ter Apel ‘nog steeds schrijnend’

Dat de situatie in Ter Apel niet naar behoren is, heeft de inspectie al eerder aangekaart. In augustus zag de IGJ een ‘totaal gebrek aan hygiëne’ op het voorterrein, waarna ze een brief schreef aan burgemeester Schuiling, die ook de voorzitter is van de Veiligheidsregio Groningen, en aan zorgminister Ernst Kuipers. De situatie verbeterde, maar ,,nu is opnieuw een ongezonde situatie ontstaan voor een grote groep mensen”, aldus de IGJ.



Daarnaast constateerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in september en juni dat de asielopvang voor kinderen ondermaats is. Zeker kinderen zonder ouders lopen daardoor grote risico’s, maar ook voor kinderen met ouders is de situatie niet in orde. Bij het laatste bezoek heeft de IGJ wederom gehoord dat er bijna driehonderd alleenstaande minderjarigen in Ter Apel zijn, terwijl hier slechts plaats is voor zorg en begeleiding bij 55 kinderen zonder ouders.



Het COA reageert dat de druk op de opvang in Ter Apel al lange tijd enorm is, waardoor het ,,helaas niet mogelijk is om opvang te kunnen bieden van het niveau waar het COA normaal gesproken voor staat”. Een woordvoerder zegt dat iedereen het eens is dat adequate opvang nodig is. ,,We doen onder de huidige omstandigheden wat we kunnen.”