Sinterklaashuis Dordrecht gesaboteerd

Actievoerders hebben vannacht het Sinterklaashuis in Dordrecht gesaboteerd. De sloten zijn dichtgespoten met vloeibaar metaal, waardoor het pand vanmorgen niet toegankelijk was. Ook werden stickers met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’ op het pand geplakt.

Toen de eerste medewerkers vanmorgen vroeg arriveerden moesten zij de deur openbreken om het pand binnen te komen. Daarna werden de meeste stickers verwijderd om zometeen om tien uur toch gewoon open te kunnen. Niet bekend is hoeveel stickers geplakt werden. ,,Er zaten er heel veel’’, zegt een medewerkster die geen precies aantal kan noemen.

Ludieke actie

Vooralsnog is onduidelijk wie of wat achter de actie zit. In een anonieme mail aan de redactie van deze site laten de mensen achter de actie weten dat ze hoopten dat door tijdgebrek geen tijd zou zijn om de Pieten zwart te schminken. ,, Met deze ludieke en satirische actie willen zij duidelijk maken dat ze het schandalig vinden dat er in een leuke multiculturele stad als Dordrecht nog altijd sinterklaas gevierd word dat helaas niet voor elk kind een leuk en toegankelijk feest is.

Zij hopen dat ook Dordrecht net als vele andere steden zal overwegen de stereotyperende eigenschappen van piet aan te passen’’, schrijven de actievoerders.

Het Sinterklaashuis aan het Steegoversloot verwelkomt iedere dag honderden schoolkinderen die daar kunnen zien waar de Sint en zijn Pieten verblijven als hij in Nederland is. De bedoeling is dat het Sinterklaashuis volgens planning om tien uur opengaat.

Erik Zindel van de VVV, die het Sinterklaashuis sinds jaar en dag organiseert in Dordrecht zegt dat maandag op sociale media iemand ‘nogal drammerig’ bezig was. ,,Hij wilde de anti-Zwarte Pietendiscussie voeren, maar ik heb die persoon direct geblokkeerd. Misschien dat dit daarvan het gevolg is.’’

Het is volgens hem voor het eerst dat het Sinterklaashuis met dit sentiment te maken krijgt. ,,Iedere kleur van de mensheid komt bij ons langs en dat gebeurt ook. We hebben zelfs Pieten met blond haar. Ze zijn inderdaad allemaal bruin geschminkt, omdat ze niet anders willen. Wat ons betreft zetten we ook rotveegpieten in, maar dat willen de vrijwilligers niet. Dan zijn ze te herkenbaar.’’

