Sint en Piet verdwijnen uit etalages: ‘Enorme miskleun van ondernemers’

Sinterklaas-etalages zijn steeds minder te zien in winkelgebieden in Nederland. En volgens retaildeskundige Paul Moers uit Bornerbroek is dat een gemiste kans. ,,Dat je niet aan beleving doet, is een van de kernfactoren waarom die winkelstraten onderuit donderen.’’

Op een enkele individuele winkel na (zie onderaan dit artikel), zijn sint en piet verdwenen uit de winkelstraten. Ondernemers richten hun etalages in met kerstdecoratie of ‘neutrale’ najaarsdecoratie. Om mogelijke discussie over het kinderfeest te vermijden. Volgens de Twentse retaildeskundige is dit precies de verkeerde beslissing van winkeliers in Nederland.

Simone Wessel maakt haar etalage in Hattem nog wél Sinterklaas-proof. Verderop in dit artikel vertelt ze waarom.

Dubbel cadeautjes verkopen

,,De ondernemers zitten ook in een moeilijke tijd met corona. Als mensen al de winkelstraten in gaan, dan moet je ze wel in een bepaalde stemming brengen. Als ondernemer zou ik zowel mijn sinterklaaswinkel, als straks mijn kerstwinkel goed in orde brengen. Want met een beetje geluk ga ik dubbel cadeautjes verkopen. Mensen zijn zo lamgeslagen door al dat gesodemieter dit jaar, dat we mekaar dit jaar gewoon extra gaan verwennen.’’

Retaildeskundige Paul Moers met zijn nieuwste boek: F*ck de prijs, leve de service.

Hij vervolgt: ,,Dat je de mogelijke belediging weghaalt door zwarte piet niet te tonen, dat snap ik heel goed. Zet er dan geen zwarte pietjes in maar groene pietjes. Ik zou werkelijk de mensen nu volproppen met sinterklaascadeaus. Kerst komt straks dan wel.’’

Snoeihard werken

Moers komt uit op een van zijn stokpaardjes. ,,Dit is weer de zoveelste miskleun die ik zie bij winkels. Dat je niet aan beleving doet is een van de kernfactoren waarom die winkelstraten onderuit donderen. Behalve Rituals, die echt met beleving bezig is, en de Bijenkorf blijft de rest van de winkels enorm achter. Als we nou met zijn allen met de kop omlaag gaan hangen en met kosten bezig zijn, gaat het nooit meer iets worden. Retailen is niet iets wat je cadeau krijgt, daar moet je snoei -en snoeihard voor werken.’’

De merkenexpert ziet namelijk ook kansen voor de middenstand. ,,Je moet niet vergeten dat mensen die nu nog gewoon werk hebben, heel veel geld overhouden. Ik ga vaak met mijn vrouw naar de Ziggodome, je geeft zo met z’n tweeën 300 euro uit als je ook even uit eten gaat. Theaters kun je niet meer heen, pretparken. Uit eten gaan deden wij ook heel veel. Dus mensen houden nu ook veel geld over. Als ondernemer moet je mensen van het geld af helpen.’’

Online doorklooien

Moers waarschuwt winkeliers nog een keer: ,,Breng je klant in de stemming, zorg dat het leuk wordt, dat hij graag naar je winkel komt. Anders blijven ze wel online doorklooien. Nou komt het er op aan dat je iets kunt betekenen als winkelier. Dus die sfeer in de winkelstraat zou ik nu werkelijk optimaal gaan neerzetten, zeker in je eigen winkel. En ga verleiden, verleiden en nog eens verleiden.’’

Bij deze drie ondernemers krijgen Sint en Piet wél een plekje in de winkel. Ze vertellen graag waarom:

Pepernootjes, (zwarte) pietjes, cadeautjes en mijters. Simone Wessel heeft deze week de etalage van haar sieradenwinkel Smederij Wessel in Hattem in Sinterklaassferen gebracht. ,,Ik wil inspiratie geven en sfeer.''

De onderneemster vindt het niet meer dan normaal om ook in de etalage aandacht te schenken aan de sinterklaastijd. ,,Het hoort er gewoon bij. Pas na 5 december richt ik de etalages in kerstsfeer in.'' Dat zij - met het bonbonatelier A3 - de laatste der mohikanen lijkt te zijn in Hattem die een echte sinterklaas-etalage maken, was haar nog niet opgevallen. ,,De ondernemers doen elk jaar wel wat met Sinterklaas. Alleen omdat het nu corona is, is er geen intocht. Daardoor hebben we ook niet dat sfeertje. Ik geloof dat we dit jaar wel weer een speurtocht met letters in de etalages gaan uitzetten. Dat organiseren we meestal wel.''

De etalage met cadeau-artikelen en schoencadeautjes is helemaal in Sint-sfeer gebracht. Met twee dartele zwarte pietjes, ingepakte cadeautjes en meer versieringen. Aan de gevel van de winkel in de Kerkstraat hangt een juten sinterklaaszak. Of ze getwijfeld heeft om de zwarte pietjes in haar etalage te zetten? ,,Nee, deze pietjes hebben we al jaren. Ik weet niet beter dan dat we die hebben. Voor in Hattem is dat volgens mij geen probleem. Misschien als je in een grote plaats zit dat dat anders is.'' Ze heeft nog geen pogingen gedaan om eventueel andere pietjes te vinden voor haar etalage zoals roetveegpietjes of gekleurde pietjes. Volgens Wessels horen haar pietjes er gewoon bij. ,,Voor een plaats als Hattem denk ik dat er geen ophef over ontstaat. Anders kan ik ze altijd nog weghalen.''

‘Het hoort bij deze tijd van het jaar’

Volledig scherm © Ruben Schipper Fotografie

In de etalage van De Ouderwetse Bakkerij in Harderwijk hangt een pietje aan een trapeze. Om de paar seconden trekt het hulpje van Sinterklaas zichzelf omhoog, om zich daarna direct weer te laten vallen. Het gezicht van de zwartepietpop is bedekt met grijze vegen. ,,Een bewuste keuze’’, legt bakker Rien de Vries uit. ,,Je wilt mensen immers niet tegen je in het harnas jagen. Al zal dat in Harderwijk wel meevallen.’’

De sinterklaas-etalages zijn in de Harderwijkse binnenstad letterlijk op een hand te tellen. De meeste winkels in de havenstad hebben de afgelopen jaren afscheid genomen van deze lang gekoesterde traditie. ,,Zonde’’, vindt De Vries. ,,Winkeliers steken sowieso steeds minder tijd en energie in het versieren van hun etalage. Vroeger zette de lokale banketbakker zijn mooiste en grootste taart in de schijnwerpers, want zo trok je klanten. Maar waar zie je dat tegenwoordig nog?’’

De etalage van De Ouderwetse Bakkerij is het hele jaar rond versierd. ,,In de zomer krijgt onze eigen Zeebeer, een lokale specialiteit, bijvoorbeeld een prominent plekje in de etalage’’, aldus De Vries. ,,Over een paar weken halen we de kerstspullen weer tevoorschijn. En sinds afgelopen woensdag is onze etalage dus versierd met sinterklaas-decoratie.’’

Waarom De Vries deze traditie voortzet? ,,Omdat het zorgt voor sfeer en gezelligheid’’, zegt de bakker. ,,Het hoort bij deze tijd van het jaar, het feestdagenseizoen. En ik ben dan ook niet van plan ermee te stoppen. Ook volgend jaar keren sint en piet terug in onze etalage.’’

‘Ik doe dit alleen voor de kinderen’ Volledig scherm © Kevin Hagens Henk van Kooten zat deze week nog te dubben. Moest hij de Sinterklaas-spullen voor zijn etalage dit jaar wel tevoorschijn halen? Want er dansen altijd zwarte pietjes op de stoomboot die hij traditioneel een mooie plek geeft. En Van Kooten heeft geen zin in gedoe en discussie; hij is alle heisa rond de pieten beu. Maar alsnog glimlacht 5 december je deze vrijdagochtend tegemoet, als je de zaak van Van Kooten binnenstapt. Het zou toch ook gek zijn. Als je wel je etalage in thema tovert om mensen in de stemming te helpen voor herfst, voorjaar, zomervakantie, winter, Pasen, Kerstmis. En dan het Sint-feest voorbij laat gaan? Vandaar dat Van Kooten zich toch maar een middagje kwaad heeft gemaakt. De pietjes zijn in de kast achtergebleven, er is echter genoeg over voor een vrolijke kapsalon Henriko aan de 1e Wormenseweg in Apeldoorn. Quote De kleding van Sinter­klaas heb ik op de naaimachi­ne gemaakt Inderdaad: kapsalon. Waarom dan zo vaak van etalage wisselen? Niet om producten aan de man te brengen, Van Kooten doe het gewoon uit hobby. Dankzij zijn etaleursachtergrond en creatieve talenten. ,,Ik vind het gewoon leuk om te doen.’’ Die stoomboot bijvoorbeeld: zelfgemaakt. ,,Ik heb voor timmerman geleerd.’’ Naast de kappersstoel staan twee paspoppen als Sint en Piet. ,,De kleding van Sinterklaas heb ik op de naaimachine gemaakt. Ik had in de kop om zo’n pak te kopen, maar dat bleek zó duur - dan ga ik het zelf maar doen, dacht ik.’’ En zo was er op een mei-dag een prima tabberd klaar. Zonder dat de kleurrijke kapper nou zelf zo veel met het Sinterklaasfeest heeft. ,,Eigenlijk helemaal niet. Ik doe dit alleen voor de kinderen die hier langskomen.’’