Sinan Can en dreiging tussen Iran en VS in De Ochtend Show To Go

Na een juridische strijd van bijna 20 jaar zal de rechter morgen eindelijk oordelen over de MKZ-crisis in Kootwijkerbroek die zich daar in 2001 afspeelde. De ruimingen leidden tot gewelddadige rellen in het streng-christelijke dorp. De boeren hingen onder andere dode koeien en varkens aan de bomen. We spreken met Gert-Jan Dokter, veehouder en mede-initiatiefnemer van de Stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek.



We bellen met onze correspondent in de VS, Karlijn van Houwelingen, over het laatste nieuws omtrent de spanning tussen de VS en Iran. Maarten Wijffels praat ons vanuit Qatar bij over het trainingskamp van PSV en bespreekt of ze daar iets meekrijgen van de dreigende escalatie in het Midden-Oosten.



Morgen is het daarnaast precies vijf jaar geleden dat het Franse satirische cartoonmagazine Charlie Hebdo opgeschrikt werd door een aanslag waarbij twaalf doden en elf gewonden vielen. Na de aanslag was #JeSuisCharlie dagenlang trending, maar hoe staat het vijf jaar later met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting? We praten erover met politiek cartoonist Tjeerd Royaards.