Oud-voetbalprof Simon Tahamata speelt zelf Zwarte Piet bij Ajax

Tahamata deed de uitspraak in televisieprogramma De Nieuwe Maan, waar hij te gast was om te vertellen over zijn biografie 'Simon Tahamata, de kleine dribbelaar'.



,,Kinderen weten niet beter: Het is Sinterklaas én Zwarte Piet'', zei Tahamata. Saillant detail: naast Tahamata zat politica Sylvana Simons een fervent tegenstander van een zwarte Zwarte Piet. Zij ging niet direct in op Tahamata's mening.



De discussie over Zwarte Piet staat krap twee maanden voor het kinderfeest weer op scherp. De rechtszaak deze week tegen de 'blokkeerfriezen' gaat formeel over het blokkeren van snelweg A7 en het verhinderen van een demonstratie, maar ontaarde in een felle discussie tussen voor- en tegenstanders.