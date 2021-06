Simon ging van het gas af, nam zonnepanelen, maar betaalt tóch hoge energierekening

De levenslustige viervoeters van Simon van Leijen en zijn vrouw Natascha komen vrolijk blaffend, springend en kwispelend aan, als de auto van de verslaggever de oprit in het buitengebied van Kloosterhaar oprijdt. Ze kunnen hun energie er goed kwijt, maar anders is dat voor de 37 zonnepanelen die op de werkschuur en in de ruime tuin van Van Leijen staan opgesteld. ,,De capaciteit van het netwerk is overbelast, waardoor de teruglevering van de panelen stroopt. Daar zijn we ontzettend teleurgesteld over.”