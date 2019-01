Silvia van Barneveld over overval: ik was doodsbang, ik moest naakt vluchten met een handdoek om

De dochter van Silvia las aan het eind van de ochtend een slachtofferverklaring voor namens Silvia, die zelf te emotioneel was dat te doen. Met tranen in haar ogen luisterde ze naar haar dochter, die ook zeer geëmotioneerd was. ,,Op de overloop zag ik twee gasten, ik schrok me helemaal rot. Omdat ik naakt was probeerde ik naar de badkamer te komen. Ondanks vele klappen wist ik een handdoek om me heen te slaan. Ik ben bedreigd met de dood en heb doodsangsten uitgestaan. Ik heb mezelf uiteindelijk weten te bevrijden met alleen een handdoek om me heen. Ik durf sindsdien niet alleen thuis te zijn en zag me genoodzaakt te verhuizen. Niet alleen ik ben beschadigd, ook de mensen om me heen. Jullie hebben in tien minuten m'n hele leven kapotgemaakt. Ik ben verdrietig, boos en bang in mijn eigen huis. Waarom zijn jullie naar binnen gegaan terwijl jullie de auto zagen staan? Waarom zijn jullie niet weggegaan toen je mij zag staan? Waarom hebben jullie een naakte vrouw bedreigd en geslagen? Hoe zou je het vinden als het je eigen moeder overkwam? Ik wil de rechtbank verzoeken jullie zwaar te straffen.”