Sigrid Kaag roept op tot meer weerwoord tegen populisme

,,We merken steeds meer dat delen van de samenleving vatbaar zijn voor halve waarheden, manipulatie, fake news, die de internationale orde typeert als ‘cultuur-marxistisch project’,’’ zei ze. Ze hekelde partijen die gebedshuizen willen sluiten, omdat dat ingaat tegen de waarden waar onze samenleving volgens Kaag voor staat.



Kaag trok een vergelijking met de Weimar-republiek, het Duitsland van net na de Eerste Wereldoorlog, waar de democratie omver werd geworpen door steeds radicalere partijen die opkwamen. Volgens haar is het onverteerbaar dat er ‘steeds meer stemmen zijn die roepen: weg met het Europees recht’.



Volgens Kaag wordt te makkelijk vergeten dat de Europese Unie een geslaagd project is. ,,Wat niet op waarde wordt geschat, kan verloren gaan.’’ Volgens haar riskeren er niet voor niets zo veel migranten hun leven om naar Europa te komen. Ze haalde de voormalige Amerikaanse president Obama aan die er aan herinnerde dat Europa voor de EU voortdurend oorlog kende en ellende. Daar mag volgens Kaag niet te makkelijk aan voorbij worden gegaan. ,,Het geweld dat ons continent eeuwen heeft verscheurd, is niet zo maar bedwongen.’’ Dat de EU kan worden verbeterd, betekent volgens haar niet dat die moet worden afgebroken.



In de lezing vertelde Kaag ook dat ze regelmatig wordt geconfronteerd met haar afwijkende identiteit, omdat ze is getrouwd met een Palestijnse man. En dat ze regelmatig moet uitleggen dat haar dochter echt háár dochter is, alleen maar omdat ze er 'anders' uitziet. ,,Soms word ik, vanwege mijn huwelijk en carrière, behandeld als vreemdeling in eigen land. En dan vraag ik me af: wie bepaalt dat eigenlijk? Wie de Nederlandse vreemdeling is, en wie niet? In het stereotype hoor ik daar soms kennelijk toe, en pijnlijker: ook mijn kinderen.’’