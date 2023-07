Sietske kwam jaren over de vloer bij verdachte van houden ‘huisslaaf’: ‘Beschuldigingen zijn belachelijk’

Wie was de vrouw die 15 jaar als huisslaaf werd gehouden? ‘Ze was een paarden­meis­je’

Wie is toch die 33-jarige vrouw die in Kamerik vijftien jaar lang bij een vrouw als een soort huisslaaf werd ‘gehouden’? Buren kennen haar slechts als ‘paardenmeisje’. De opgepakte vrouw kennen ze beter: ,,Ze had met veel mensen ruzie.”