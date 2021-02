‘Siberische kou’ en sneeuw op komst, schaatsen kunnen uit het vet

Nederland ligt zaterdag volgens het weerbureau op de scheiding van twee fronten. Terwijl het noorden al in de kou zit, trekt vanuit het zuiden een regenzone ons land binnen. Die botsing van zachte en warme lucht veroorzaakt sneeuw en ijzel. ,,In de provincies Limburg en Noord-Brabant kan het enkele uren regenen bij een temperatuur van -1 of -2 graden. Intussen gaat het dan in het midden van het land sneeuwen. Na middernacht gaat de regen ook in het zuiden over in sneeuw’’, zegt weerman Alfred Snoek.

Zondagmorgen sneeuwt het ook nog maar in de loop van de dag trekt het neerslaggebied weg. ,,In het zuiden ligt naar verwachting dan een sneeuwlaag van een centimeter of twee, elders kan dat tien centimeter zijn.’’ De meeste sneeuw valt volgens hem in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Overijssel. ,,Daar kunnen uitschieters van 15 tot 20 centimeter sneeuw voorkomen. Die sneeuw kan in open stukken gaan stuiven door de vrij stevige oostenwind met kracht 5. In het noorden kunnen daardoor in de nacht van zaterdag op zondag al sneeuwduinen ontstaan.’’

Schaatsen

De aangevoerde lucht is zo koud dat we vanaf zondagmiddag tot en met pakweg donderdag of vrijdag te maken krijgen met matige tot strenge vorst. Dit omdat de wind afneemt en het kan opklaren boven de sneeuw. Snoek: ,,Waar het bewolkt blijft, zakt het kwik tot zo'n 8 of 9 graden onder nul. Waar het helder is, daalt de temperatuur tot min 10 graden of lager.’’ Begin volgende week mogen we volgens hem enkele ijsdagen verwachten. ,,Dan blijft het overdag ook vriezen, in dit geval zo'n 4 of 5 graden. Dat is ruim 10 graden onder de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.’’

Door de aanhoudende vorst is de kans groot dat er in de loop van volgende week geschaatst kan worden, maar het is volgens de weerman nog maar de vraag hoe het ijs erbij zal liggen. Hij ziet twee scenario’s. ,,Op ondergelopen weilanden en ijsbanen kan de sneeuw een dikke korrelige brei vormen die bevriest. Op die milkshakeachtige substantie is het lastig schaatsen. Op grote plassen en meren zal de sneeuw naar verwachting eerst smelten in het water, dat daarna bevriest. Dan heb je prachtig zwart ijs dat in een paar dagen tijd flink kan aangroeien. De dikte van het ijs zal van plek tot plek verschillen met op sommige plaatsen kans op windwakken. Ik adviseer schaatsliefhebbers dan ook om hun favoriete locatie goed in de gaten te houden’’, aldus Alfred Snoek.

Elfstedentocht

Naar aanleiding van de weersvoorspellingen is op Twitter het woord ‘Elfstedentocht’ alweer gevallen maar van het schaatsevenement zal dit jaar geen sprake zijn volgens de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Voorzitter Wiebe Wieling verklaarde in november al dat de tocht vanwege corona uitgesloten zou zijn en dat is nog steeds zo, blijkt.

,,De cijfers zijn nu zelfs slechter’’, zegt office-manager Nynke Eerligh. ,,De 1,5 meter-regel is bij het schaatsen niet zozeer een probleem omdat het om sport in de buitenlucht gaat maar is wel heel erg lastig bij de inschrijving van de ongeveer 24.000 deelnemers. Die moeten zich persoonlijk inschrijven. Ook willen we onze vrijwilligers op bijvoorbeeld stempelposten niet blootstellen aan mensenmassa's.’’

Ook is er volgens haar geen capaciteit op de ic's in de ziekenhuizen in Friesland en de rest van Nederland. Die worden bij een gewone Elfstedentocht al opgeschaald maar zijn nu overbelast. ,,Voorstellen om Friesland ‘op slot te gooien’ en de Elfstedentocht zonder publiek te laten verrijden, zijn niet haalbaar vanwege de inwoners. Bovendien willen we geen derde of vierde golf op ons geweten hebben’’, aldus Eerligh.

1979

De Siberische kou, harde wind en kans op vorming van sneeuwduinen roept herinneringen op aan de legendarische winter van 1979. Toen was het noorden van het land medio februari zelfs van de buitenwereld afgesloten en moest het leger uitrukken om wegen weer vrij te maken en de bevolking te helpen. Zo erg wordt het komende week niet, voorspelt Snoek. ,,In 1979 volgde de sneeuw op ijzel. Door de stormachtige oostenwind met kracht 8 konden daardoor enorme sneeuwduinen ontstaan. We krijgen nu een lightversie daarvan.’’

