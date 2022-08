Shell weert reclame van seksspeeltjesbedrijf Easy Toys over ‘Tarzanbocht’ uit de tankstations

Shell heeft een ludieke reclame-uiting van Easy Toys over ‘de Tarzan’ geweerd uit zo’n honderd tankstations. ,,We vonden hem te kort door de bocht”, zo reageert Shell, ook maar zo ludiek mogelijk, op het verwijderen van de beeldschermreclame.

Het gaat om een reclame waar Easy Toys met een vette knipoog inhaakt op de Formule 1-races in Zandvoort komend weekend. In zo’n honderd tankstations in de wijde omtrek rond het circuit zou op de schermen in de winkeltjes een reclame te zien zijn van een vibrator: ‘Tarzanbocht, de enige bocht die je echt moet nemen’.

Geen naakt

Op de poster is geen naakt te zien, ‘slechts’ een deel van een gebogen vibrator en zo’n typisch geblokt finishvaandel van het racecircuit. ,,Er staat niks expliciets op, het is echt een reclame die je moet snappen: je moet weten wat de Tarzanbocht is, wat voor bedrijf wij zijn, wij vonden hem helemaal kunnen,” zegt Evertine Magerman van Easy Toys.

Dat vond Shell tóch niet. Het bedrijf liet het bedrijf dat de reclame op de schermen verzorgt weten dat ze deze Easy Toys-grap liever weg wilden hebben. ,,We vonden hem te kort door de bocht, dat is onze officiële reactie zegt woordvoerder Marc Potma.

Shell wil er niet te flauw of streng over doen, vandaar de woordgrap, maar het bedrijf vond de reclame-uiting wel net iets te seksueel getint. ,,Het gaat hier om narrowcasting, specifieke reclame op een beeldscherm voor een bepaalde doelgroep: de mensen die komen tanken. We modereren wel wat daar op komt. Je wil bijvoorbeeld ook niet dat een concurrent daar ineens reclame op gaat maken. Deze uiting vonden we dus ook net iets té...” Het bedrijf wil niet in de grotere discussie duiken over wat wel zou moeten kunnen en wat niet.

Giftbox voor wielrenner

Het is bepaald niet de eerste keer dat Easy Toys onbedoeld voor enige commotie zorgt met reclame. Dat het bedrijf shirtsponsor werd van betaaldvoetbalclub FC Emmen leidde ook tot rumoer. Ook was er verzet tegen reclame van het bedrijf op het olympisch kwalificatietoernooi Curling in Leeuwarden. En dat wielrenner Ellen van Dijk een giftbox vol seksspeeltjes cadeau kreeg na het winnen van een wedstrijd, kon ook niet iedereen waarderen (zij zelf wel, overigens).

,,Toch zijn we hier niet op uit,” zegt Evertine Magerman. ,,We zijn wel voortdurend bezig met dit taboe doorbreken, laten zien dat dit gewoon moet kunnen in het straatbeeld, net zoals reclame voor sauna’s, massagesalons en lingerie.”

