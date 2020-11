Sharon Dijksma (PvdA) nieuwe burgemeester van Utrecht

CORONACIJFERS Stijging aantal besmettin­gen zet niet door, 578 minder nieuwe infecties

7 november Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is met 578 gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6689 nieuwe infecties geregistreerd. Gisteren waren dat er nog 7267. Op vrijdag meldde het RIVM aanvankelijk 7272 nieuwe besmettingen, maar dat aantal werd later bijgesteld.