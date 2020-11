Sharon Dijksma (PvdA) nieuwe burgemeester van Utrecht: ‘Ik kom hier snel wonen met m’n gezin’

videoDe 49-jarige Sharon Dijksma (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Oud-staatssecretaris Dijksma is nu wethouder van Amsterdam. Dijksma zei in een eerste reactie uit te kijken naar haar nieuwe functie. ,,We zullen met het gezin heel snel richting Utrecht komen om te gaan wonen in deze prachtige stad,” liet ze in een eerste reactie weten.

De gemeenteraad van Utrecht besloot dinsdagavond dat Dijksma de beste kandidaat is van de zestien mannen en elf vrouwen die solliciteerden naar het burgemeesterschap. De PvdA’er treedt in de voetsporen van Jan van Zanen, die afgelopen zomer verrassend naar de gemeente Den Haag vertrok. Woensdag wordt duidelijk wanneer Dijksma begint als burgemeester.

Vlak na de bekendmaking van haar voordracht, vertelde Dijksma in een videoverbinding ‘dolgraag een burgemeester voor alle Utrechters te willen zijn’. ,,Ik kijk ernaar uit raadsleden en ook inwoners van Utrecht te ontmoeten en jullie snel te leren kennen. Ik zie er naar uit met het gezin heel snel richting Utrecht te komen om te gaan wonen in deze prachtige stad.’’ Dijksma is getrouwd en heeft drie kinderen.

De vertrouwenscommissie prijst Dijksma's bestuurlijke ervaring en haar grote netwerk. ,,Het is iemand die veel kan doen in lobby voor Utrecht, het op kaart zetten en houden van de stad,’’ zegt Heleen de Boer, voorzitter van de vertrouwenscommissie. ,,Zo iemand hebben we als groeiende stad heel hard nodig. Tegelijkertijd is het iemand die verbinding kan leggen met bewoners en hen goed mee kan nemen in die verandering.’’

PvdA-fractievoorzitter Rick van der Zweth is blij dat Utrecht weer een PvdA burgemeester krijgt, ook al heeft ze nog geen ervaring met het ambt. ,,Ze brengt sowieso veel ervaring mee, zonder bestuurlijk te zijn. Het is een charmante en leuke vrouw. Ik heb haar leren kennen toen ze bij de Kamerfractie zat. Als ze binnen komt, is ze er ook. Het is iemand die echt wat toevoegt en weet waarvoor ze het doet. Dat is een mooie combinatie.’’

Dat vertrouwenscommissie, had zichzelf voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester een half jaar gegeven. Het leek erop dat de procedure pas aan het eind van het jaar zou worden afgerond. Maar tot ieders verrassing bleek de gemeenteraad dinsdag al een kandidaat voor te dragen. Volgens De Boer is de lengte van het proces geen graadmeter voor of er veel of weinig discussie over een kandidaat is geweest. ,,Verder kunnen we er niets over zeggen. We hebben de gesprekken wel telkens fysiek gevoerd, maar op anderhalve meter afstand.’’

Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht.

Voor de sollicitatieprocedure deed de commissaris van de Koning een oproep aan vrouwen om te solliciteren. daar werd gehoor aan gegeven. Tussen de 27 kandidaten die hebben gereageerd op de burgemeestersvacature zaten maar liefst 11 vrouwen. Dat is beduidend meer dan in 2014 toen er van de 26 kandidaten maar 6 vrouwen tussen de sollicitanten voor het ambt in Utrecht zaten. ,,Het vrouw zijn is geen selectiecriterium geweest,’’ aldus De Boer. ,,We hebben een keuze gemaakt op basis van kwaliteit en niet op basis van man of vrouw.’’

Dijksma wordt nu door de gemeenteraad voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken voor benoeming. De minister, die kandidaten van provinciehoofdsteden bespreekt in de ministerraad, volgt in de regel de aanbeveling. De benoeming is voor zes jaar. Tegen het eind van deze periode kan de gemeenteraad de burgemeester voor een tweede termijn voordragen.

Sharon Dijksma.

