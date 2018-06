Sharleyne gewurgd? 'Ze leefde in elk geval nog tijdens de val'

LIVEHoe kon het dat de 8-jarige Sharleyne Remouchamps in 2015 van de tiende verdieping van haar flat in Hoogeveen viel? Het Openbaar Ministerie verdenkt moeder Hélène. Op dag één van de vier dagen durende rechtszaak toonde de verdachte zich vanmorgen zéér emotioneel.

Hélène deed haar best zoveel mogelijk antwoorden te geven op alle vragen, waar ze in het verleden vaak zweeg. Ze zegt dat ze die fatale nacht in juni 2015 wakker werd van de tocht, in Sharleynes kamer ging kijken, vervolgens in de rest van het huis en daarna buiten. Toen ze Sharleyne beneden zag liggen op straat raakte ze, naar eigen zeggen, volledig in paniek. Toen de rechter haar vroeg naar ramen en deuren die wel of niet open stonden, barstte Hélène in tranen uit: ,,Ik kwel mezelf met al die vragen, ik wil overal antwoord op geven, maar ik wéét het niet precies meer. En dan zet iedereen je maar meteen neer als moordenaar van je eigen dochter!''

Hélène was de nacht van het drama behoorlijk dronken. Ze zegt dat ze zich dat nu erg kwalijk neemt. ,,Ik had niet moeten drinken.'' Ook heeft ze spijt van het feit dat ze er eerder een paar dagen vandoor ging en Sharleyne achterliet. Een vriend moest maar even voor haar dochtertje zorgen.

Bier

De rechter vroeg Hélène vanmorgen ook 'waarom ze, nadat ze Sharleyne had zien liggen, eerst naar een vriend op de tweede verdieping ging'. Hélène zegt dat ze dat echt niet weet. ,,Ik zou willen dat ik daar een antwoord op had.'' Getuigen zeggen dat Hélène eerst naar die woning van een vriend ging om bier te halen. Ook zou ze, terwijl haar dochter op straat lag, naar haar auto zijn gelopen om sigaretten te gaan halen. Hélène zegt daarop: ,,Ik kan het me echt niet herinneren. Ik ben geen psycholoog, maar ik was misschien in shock of zo. Ik heb geen verklaring. Ik weet het echt niet.''

De zaak werd kort na aanvang even geschorst omdat Hélène zich kwaad maakte over de knaloranje microfoons van RTL Boulevard. ,,Respectloos. Dit is een rechtszaak over de dood van mijn dochter, geen tv-programma!'' Ze vindt dat ze in de media veel te hard wordt aangepakt. Hélène ontkent Sharleyne te hebben vermoord.

Inmiddels laten medisch deskundigen hun licht schijnen op de verwondingen bij Sharleyne en de vraag of ze is gewurgd vóór de val. Twee van de drie experts zeggen dat Sharleyne nog leefde tijdens de val. De derde zegt dat Sharleyne waarschijnlijk eerst is gewurgd. Een deskundige zegt: ,,Het kan zijn dat ze is gewurgd, maar ze leefde in elk geval nog tijdens de val.''

De deskundigen zijn duidelijk terughoudend met conclusies trekken. Zelfs na de val kunnen tijdens de hulpverlening nog bloeduitstortingen zijn ontstaan. Het kan zelfs zijn dat ze nog even in leven was na de val, al is dat niet aannemelijk.

Voor de rechtszaak zijn vier dagen uitgetrokken. Maandag wordt de strafeis verwacht. Drie weken later doet de rechtbank uitspraak.

Alcohol

De rechtszaak werd afgedwongen door vader Victor die zich er niet bij neerlegde dat het OM zijn ex-vrouw aanvankelijk niet wilde vervolgen voor de dood van zijn kind. Nu is het OM ervan overtuigd dat moeder verantwoordelijk is voor de dood van het 8-jarige meisje. Hélène, die kampte met een alcoholprobleem, zou haar dochtertje over de reling hebben gegooid. Moeder heeft nooit veel verteld over de uren voor de dood van haar dochtertje. Ze zei alleen dat ze lag te slapen toen haar dochtertje van tien hoog naar beneden viel. En dat ze het niet heeft gedaan.