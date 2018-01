'Sharleyne (8) is gewurgd en van de tiende verdieping gegooid'

Of de val van het blonde meisje met de grote blauwe ogen een ongeluk was of een misdrijf, is nooit echt duidelijk geworden.



Volgens Diekstra hebben forensische onderzoekers later sporen van verwurging aangetroffen op het lichaam van het meisje. Daarnaast beschikt het OM over een nieuwe getuigenverklaring waaruit zou blijken dat ze is geduwd. Instanties gingen eerst uit van een ongeval, maar arresteerden vorig jaar de moeder van Sharleyne op verdenking van moord dan wel doodslag. ,,De moeder heeft zelf al eerder verklaard dat zij als enige bij Sharleyne aanwezig was'', zegt Diekstra.



De zaak kwam begin vorig jaar weer in het nieuws nadat bekend werd dat het OM stukken uit het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van het meisje tot staatsgeheim bestempelde. Dat bleek later een misverstand.