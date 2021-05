Serval ontsnapt vanuit woning Limburgse Brunssum: ‘Niet proberen te vangen’

De politie is op zoek naar een luipaardachtige kat die sinds maandagochtend wordt vermist vanuit de Brunssumse wijk Treebeek. De serval, genaamd Baco, is een grote katachtige die qua kleuren een beetje lijkt op een luipaard.

Baco zou vanochtend bij zijn baasje in de wijk Treebeek zijn weggelopen. Stichting Hart Limburg Zuid heeft inmiddels een bericht verspreid op Facebook, waarin eventuele vinders worden gewaarschuwd het dier niet zelf te vangen.

‘Vrijwilligers zijn in het gebied aanwezig en politie, Amivedi en de dierenambulance zijn op de hoogte’, luidt het bericht op sociale media. De politie vraagt mensen via Twitter uit te kijken naar de katachtige.

Niet tam

Volgens Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming is én blijft een serval een wilde kat die op de savanne in Afrika thuishoort. ,,Ze zijn niet geschikt om als huisdier te houden. Servals hebben veel ruimte nodig en zijn gewoon niet tam”, legt Nagtegaal uit.

,,Het feit dat we de serval beschouwen als normaal te houden huisdier is een probleem. Het is een nieuw soort rage, waarbij mensen dit soort wilde dieren aanschaffen. Dat breng nadelige gevolgen met zich mee, voor de serval, maar in zulke gevallen mogelijk ook voor mensen. Als je zo'n dier in het nauw drijft, weet je niet wat er gebeurt. Dat is best link”, aldus Nagtegaal.

Positieflijst

Het houden van een serval in Nederland is momenteel legaal. ,,Dat maakt het heel lastig”, vertelt Peter de Haan van Stichting AAP. ,,Voorheen kregen we rond de vijf meldingen per jaar van mensen die van hun serval af wilden door bijvoorbeeld een bijtincident. Afgelopen jaar waren dit liefst twintig meldingen. Het zijn nu heel hippe huisdieren, het wordt een soort trend om een serval te houden. Ze doen het heel goed op Instagram.”

Stichting AAP zet zich samen met de Dierenbescherming in zodat een zogeheten ‘positieflijst’ zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Op deze lijst staan welke dieren legaal gehouden kunnen worden, en welke niet. ,,De serval is een jager. En echt heel erg ongeschikt als huisdier. Bij zo'n dier durf je je kind eigenlijk niet alleen in de kamer te laten”, legt De Haan uit. In België is het houden van een serval inmiddels niet meer toegestaan. ,,Hopelijk is het hier na de zomer ook niet langer legaal.”

Post by hartlimburgzuid Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een serval is een middelgrote kat met lange poten, een kort staartje en lange nek. Hij leeft normaal gesproken in het wild in het midden en zuiden van Afrika. De geelbruine vacht heeft zwarte stippen, waardoor het dier iets weg heeft van een jachtluipaard.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: