Semra (24) mag toch in huurhuis overleden vader blijven wonen: ‘Dat ik dit moest doorstaan vind ik niet kunnen’

,,Ik kan het nu eindelijk met rust laten”, vertelt Semra aan de telefoon. ,,Eindelijk heb ik dit niet meer aan mijn hoofd en kan ik verder met mijn leven.”

Op 29 november 2019 werd de vader van Semra op de Plesmanlaan aangereden toen hij van werk naar huis fietste. In het ziekenhuis overleed hij een dag later aan zijn verwondingen. Ruim een maand na het overlijden van haar vader viel de eerste brief van wooncorporatie Eigen Haard op de deurmat waarin stond dat ze het huis moest verlaten, tenzij ze kon aantonen met haar vader een ‘duurzaam huishouden’ te hebben gevormd. De in het dagelijks leven als doktersassistente werkzame Semra stond wel ingeschreven op het woonadres, maar niet bijgeschreven op het huurcontract.

Een juridisch steekspel volgde waarbij de zaak uiteindelijk voor de rechter kwam. Die heeft nu in het voordeel van Semra beslist. ,,Het is al zwaar om een of beide ouders te verliezen”, vertelt ze, ,,maar dan komt dit er nog allemaal bovenop. Dat ik dit heb moeten doorstaan vind ik eigenlijk niet kunnen. Mentaal is het heel erg zwaar.”

Plots dakloos

De zaak van Semra kreeg veel aandacht. Zo startte ze een petitie waarin ze oproept om jongeren ‘niet plots dakloos te laten worden na het verlies van hun ouder.’ De petitie is inmiddels al meer dan 11.000 keer ondertekend. Ook werd er door Jazie Veldhuyzen van Bij1 een motie ingediend om jongeren die hetzelfde overkomt te helpen.

Volgens Semra zijn we er daarmee nog niet, want het is in heel Nederland een probleem. ,,Dit gebeurt ook in Rotterdam, Amersfoort, eigenlijk overal. Dus landelijk zou de politiek er ook mee aan de slag moeten gaan.”

Na het overlijden van haar vader kreeg ze wel Slachtofferhulp, maar die konden haar niet helpen om haar huis te behouden. ,,En ook de gemeente kon mij niet helpen. Het is allemaal heel onduidelijk, niemand weet waar je hulp kunt krijgen of steun kunt vinden in dit soort situaties. Als dat in de toekomst wel mogelijk is, zou dat heel fijn zijn.”