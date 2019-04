Sekswerk vaker vanuit huis: klanten gelokt met onveilige seks

Seksdiensten vanuit woningen en hotels hebben een grote vlucht genomen. Tegen de regels in worden in advertenties klanten gelokt met seks zonder condoom. ,,Niemand heeft er zicht op. We hebben totaal geen idee van de omvang.’’

Dat constateren het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) en de Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (Shop). Maria Scali van belangenorganisatie Shop over de thuiswerkende sekswerkers in Den Haag maakt zich zorgen. ,,Niemand heeft er zicht op. We hebben totaal geen idee van de omvang.’’ Wat volgens Scali wel vast staat is dat ‘thuiswerken’ ‘een landelijke trend’ is geworden. ,,Het neemt toe. Al jaren. We zien het in Den Haag en in de andere steden.’’

800 à 1200 sekwerkers

Exacte verklaringen zijn er volgens haar niet. ,,Grootschalig onderzoek zou goed zijn. Zodat we beter weten wat er speelt.’’ De gemeente, noch Maria Scali van Shop heeft werkelijke getallen van het aantal mensen in de branche. ,,Ik begin niet aan getallen. Het zou gokken zijn’’, zegt Scali, die slechts een deel van de Haagse sekswerkers in beeld heeft. ,,Wij bereiken per jaar tussen de 800 en 1200 sekswerkers.’’ In de hofstad bieden volgens haar ook naar schatting vierhonderd tot vijfhonderd mannen hun diensten aan. ,,Ze zijn er, maar niet zichtbaar.’’

Team HEIT van de gemeente Den Haag doet onderzoek naar criminele activiteiten en speurt in advertenties op internet van sekswerkers naar misstanden, zoals uitbuiting en mensenhandel. In het HEIT werken de gemeente, politie, Belastingdienst, douane, de Inspectie SZW en het UWV samen. Volgens een zegsvrouw van HEIT zijn er meer controles en komen daardoor meer (illegale) thuiswerkers bovendrijven. Ook misstanden komen daardoor volgens haar eerder in beeld. Het afgelopen jaar voerde de dienst 467 controles uit in de stad: 345 inspecties vonden plaats in de vergunde branche en 122 controles bij (illegale) thuisprostitutie en bij escortservices.

De inspecties leidden tot drie waarschuwingen voor het adverteren met onveilige seks (seks zonder condoom, red.). Eén woning waar illegaal prostitutie plaatsvond moest op last van de gemeente op slot. Drie keer is een last onder dwangsom opgelegd vanwege de exploitatie van een illegaal bordeel. Ook werden door HEIT meer thuiswerkers gezien en meer mensen die vanuit een hotel werken.

Quote Het is gewoon werk. Waarom zou je dat niet thuis mogen doen? Fatima Faid