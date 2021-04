Seks is geen recht, hè. Nee is nee en geen zin is geen zin

Positief getest! O nee, toch niet: 55 mensen overkwam het

11 april Positief getest op corona en een dag later horen van de GGD dat er een fout is gemaakt en dat u tóch geen corona heeft. 55 mensen overkwam het na een fout in een laboratorium in Rijswijk, erkent een woordvoerder van de GGD.