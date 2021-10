Seks in het water: verkrachting of vrijwillig? Man (21) ‘probeerde afstand te houden’

Dat de twee seks hebben gehad op die warme zomeravond van 10 augustus, is geen punt van discussie in de rechtbank in Zutphen, waar de Vaassenaar zich vandaag moet verantwoorden. A. beschrijft daar hoe de twee in het water waren achtergebleven en dat zij zich zo’n beetje aan hem opdrong, door met haar lichaam steeds tegen het zijne te komen.



,,Ik probeerde afstand te houden, maar toen vroeg ik: zal ik het doen. Zij zei: ja. We zijn samen het water uitgekomen, er was echt niets aan de hand. Ze huilde erna, maar als ik vroeg wat er aan de hand was zei ze: ‘Ik denk aan mijn oma die pas overleden is, laat maar.’’