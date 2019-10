Secretaresse advocatenkantoor Roethof mishandeld in kantoor

Hotelbaas bijt van zich af na negatieve recensies en noemt klanten ‘valse feeks’ of ‘gierige krent’

14:23 Een eigenaresse van een hotel in Amersfoort slikt de negatieve recensies op internet over haar hotel niet langer. Paula Bouwer geeft de ontevreden gasten een koekje van eigen deeg door online stevig van zich af te bijten. Zo noemt ze gasten ‘valse feeks’, ‘gierige krent’ of ‘zuurpruim’. Bouwer laat in een reactie weten ‘het niet langer allemaal maar te pikken’.