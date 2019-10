Sebastiaan (28) heeft altijd (!) een piep in zijn oor: ‘Alsof er een bulldozer door mijn hoofd raast’

Therapie moet ervoor zorgen dat ik de piep leer te accepteren. In de eerste weken ging dat moeizaam. Ik vond het huiveringwekkend om geluiden te horen die anderen niet horen. Langzaam maar zeker voelde ik mijzelf gek worden. Soms – als ik naar bed of naar het toilet ga – is de piep zo nadrukkelijk aanwezig dat ik heel hard met mijn handen tegen mijn oren druk. ,,Stoppen, alsjeblieft stoppen!”, schreeuwde ik tegen mezelf.



Vooral de eerste nacht na de diagnose zal ik niet snel vergeten. Ik zat die dag al niet lekker in mijn vel en dat leek de tinnitus enkel te verergeren. Slapen deed ik niet. Uit frustratie sprong ik meerdere keren uit bed, liep ik verdwaasd en geïrriteerd rond door de woonkamer en zette ik maar een rustgevend muziekje op. Alles om die vreselijke bulldozer uit mijn hoofd te bannen.



Maar zoals dat vaker gaat in het leven: zit je lekkerder in je vel, dan kun je bepaalde dingen beter een plek geven. Na een maand of twee begon ik de piep als een onderdeel van mezelf te zien. Ik ben de piep, en de piep is mij. Die acceptatie is nodig, maar zeer confronterend: dat ik weet dat het nooit meer stil wordt in mijn hoofd. Dat er altijd ‘iemand‘ bij mij is, ook al ben ik alleen.