Scoutingleider die kinderen brandmerkte moet van OM de cel in

Ontgroeningsritueel

De 24-jarige kampleider staat vandaag terecht voor de rechtbank in Middelburg. Hij verklaart volgens RTL Nieuws zelf dat het ging om een ontgroeningsritueel, dat de scouting al jaren gebruikt. ,,We doen het altijd met inkt. Er is een vuur om de kinderen bang te maken. Alsof ze echt gebrandmerkt worden. Ik haalde de pook wel even snel door de vlammen. We zeggen: ga maar gillen, dan lijkt het echt."



Volgens de man heeft hij het brandijzer in de inkt gedoopt. ,,Iemand anders had blijkbaar met het stempel het vuur opgestookt. Dat wist ik niet. Het was mijn bedoeling om een inktstempel achter te laten. Nooit om iemand te verwonden."