Score eindtoets basisschool iets lager dan andere jaren, leervertraging door corona

,,In zo’n abnormaal jaar als dit schooljaar past aanpassing van de normering”, zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad. ,,De aanpassing bevestigt de noodzaak van onze oproep, begin dit jaar, om kwetsbare leerlingen bij twijfel passend en kansrijk te adviseren. Leerlingen konden dit jaar op de eindtoets niet volledig laten zien wat ze in hun mars hebben.”



Vanaf vandaag zijn onder meer de resultaten beschikbaar van de ruim 83.000 achtstegroepers op 2877 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 2021 hebben gemaakt. Dit is een van de vijf eindtoetsen voor leerlingen in groep 8 waar scholen uit kunnen kiezen. Ook de resultaten van de tweede toets in Nederland, de IEP-toets (60.000 leerlingen op 2400 scholen), zijn vannacht openbaar geworden.



Volgens een woordvoerster is ook de score bij de IEP-toets vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Het gemiddelde advies kwam in 2021 bij alle toetsaanbieders, net als in andere jaren, uit op vmbo-t/havo. Kinderen scoorden wel iets minder dan voorheen op rekenen en taalverzorging (spelling), aldus de zegsvrouw. Bij alle eindtoetsaanbieders gaat het om een ‘kleine, maar aantoonbare’ leervertraging.