Score centrale eindtoets basisschool verschilt weinig van andere jaren

Het landelijke gemiddelde van de Centrale Eindtoets onder basisschoolleerlingen is dit jaar uitgekomen op 535,0 punten. Dat is iets lager dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaar (535,4). De cijfers staan op de website van het College voor Toetsen en Examens.

De grenzen van de toetsadviezen, dus voor welke schoolsoort een leerling in aanmerking komt, zijn iets versoepeld op basis van de landelijk geconstateerde leervertraging. Zodat leerlingen volgens de organisatie het best passende advies krijgen, ondanks de omstandigheden. Aan de berekening van de (standaard)scores is dit schooljaar niets veranderd.

Vanaf vandaag zijn de resultaten beschikbaar van de ruim 83.000 achtstegroepers op 2877 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens in 2021 hebben gemaakt. De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen voor leerlingen in groep 8 waar scholen uit kunnen kiezen.

Meer tijd nodig

Veel leerlingen zouden de resultaten eigenlijk al eerder krijgen, maar er was meer tijd nodig om de normering voor de toetsadviezen aan te passen. In 2019 was er geen eindtoets op de basisschool.

De corona-omstandigheden nu gelden voor de gehele leerlingenpopulatie, laat het CvTE weten. ,,Door deze leervertraging als gevolg van corona kon het zijn dat leerlingen op het moment van toetsafname niet over bepaalde absolute kennis beschikten.” Dat zegt volgens de woordvoerster echter niets over wat leerlingen kunnen.

Uit de uitslag valt op te maken of een leerling het beste op het vmbo, de havo of een andere schoolsoort past. Scholen hebben eerder zelf ook al zo’n advies gegeven. Als leerlingen op basis van de eindtoets bij een hoger niveau worden ingedeeld, kunnen ze daarover met de school in gesprek en wordt het schooladvies mogelijk aangepast. Als een leerling op basis van de eindtoets lager wordt ingedeeld, kan het schooladvies niet naar beneden worden bijgesteld.