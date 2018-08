Schuurbrand Zutphen wordt geiten noodlottig

Alle stacara­vans moesten wijken voor huisjes, op die van Marius en Joke na

12 augustus Van de vijftig stacaravans die in 1987 op camping Herperduin in het Brabantse Herpen stonden, zijn er inmiddels nog maar twee over. Voor die caravanplekken én de 170 campingplaatsen die Herperduin toen nog had, komen nu huisjes. Maar één stacaravan, die van Marius en Joke de Haas, mag er na veertig jaar zo lang blijven staan als ze willen.