Schutter schietdrama zorgboerderij bedreigde vóór bloedbad ex-geliefde met de dood: ‘Fuck you’

Drama Alblasserdam Zorgboerde­rij krabbelt langzaam op na schietdra­ma: ‘Heel knap hoe ze ermee omgaan’

Het schietdrama op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam is nog lang niet verwerkt, maar medewerkers en de mensen met een beperking die er komen, krabbelen langzaam maar zeker op. Dat vertelt Bram van der Leden, die er de afgelopen tijd vaak te vinden was en zelf zorgboerderij ‘bijBram’ in Ameide heeft. ,,Mensen krijgen weer het gevoel dat het een mooie plek is.’’

25 mei