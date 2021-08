Schulden en geen eten, maar wel altijd drugs in huis: zijn verslaving werd Thijs (23) fataal

Aan de muur van haar woning in Oud-Beijerland hangt een foto van Thijs. Gekleed in een zwembroek staat hij op het strand, met zijn gezicht naar het water en zijn armen in de lucht. Zijn moeder laat nog wat foto’s zien. We zien Thijs tijdens een vakantie, met een groep vrienden of gewoon thuis op de bank. Op iedere foto lacht hij. ,,Je zou niet zeggen dat hij verslaafd was, toch?’’ zegt ze.