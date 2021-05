Schrijnende woonsituatie van beenloze Sabri niet uniek: ‘Geen regels nodig, maar menselijk maatwerk’

Danny (52) zit thuis aan de zuurstof: ‘Blij dat mijn ziekenhuis­bed vrij is voor iemand anders’

9:55 Danny Kleen (52 jaar) is één van de tientallen coronapatiënten in de Rotterdamse regio die thuis herstelt met zuurstof. Het is deze derde golf de redding voor de overvolle ziekenhuizen. ,,Als je 35 minuten in de ambulance ligt tot er plek is in het ziekenhuis, weet je hoe hoog de nood is. Ik ben blij dat mijn bed vrij is voor iemand die er slechter aan toe is.’’