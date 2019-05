‘Schrap het 500-euro biljet als wettig betaalmiddel’

‘Te dikke man’ mag weer niet in beeld komen tijdens dodenher­den­king

7:54 Het was hem nog beloofd, maar Rijswijker Bas Jongeneel mag weer niet vooraan staan tijdens de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Toen Jongeneel vorig jaar volgens het bestuur van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp te dik was om in beeld te komen bij de erewacht, leverde dat een storm van kritiek op.