Schoolschutter Roermond verdacht van poging doodslag

Pesten neemt af 'De dood van Tim heeft toch nog iets positiefs in zich gehad'

Het is eind 2012 als de gewelddadige dood van pestslachtoffers Fleur Bloemen (15) en Tim Ribberink (20) als een golf van verontwaardiging door het land rolt. Er volgt nieuwe wetgeving en een landelijke aanpak op scholen. Tot tevredenheid van nabestaanden lijkt dat nu te werken. 'Hoe triest het ook is, de dood van Tim heeft toch nog iets positiefs in zich gehad'.