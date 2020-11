School in shock: scholier (13) wordt onwel in gebouw en overlijdt

vier vragen Tweede golf toch taaier dan gedacht: hoe kan dat?

12 november Voor de tweede dag op rij stelde het RIVM meer coronabesmettingen vast. Met 5658 positieve tests in één etmaal zitten we zo’n 20 procent hoger dan dinsdag. Dat terwijl we er met zijn allen toch van overtuigd waren dat we ook de tweede golf verslagen hadden. Moeten we ons zorgen maken? Vier vragen.