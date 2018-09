School Howick hangt de vlag uit

Extra toezicht op IJsselmeer­zie­ken­hui­zen

10:48 De MC IJsselmeerziekenhuizen, met locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk, zijn onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft er ,,onvoldoende vertrouwen'' in dat benodigde verbeteringen in de zorg doorgevoerd worden, ,,gezien de huidige bestuurlijke onrust.''